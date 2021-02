Cirio “Certo che Draghi coinvolgerà le Regioni”

"Ho parlato con Berlusconi perché trasmettesse al presidente Draghi alcune istanze del Piemonte. Le regioni devono essere coinvolte, cosa che con il Governo precedente non c'e' stata". Così Alberto Cirio, presidente del Piemonte, in merito alle richieste per il nuovo esecutivo Draghi. jp/mgg/red