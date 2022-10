Ciriani “Questo Governo sarà una bella sorpresa per l’Italia”

Ciriani “Questo Governo sarà una bella sorpresa per l’Italia”

"Giorgia Meloni ci ha chiesto di lavorare per dimostrare che questo governo sarà una grande sorpresa per tutti". Lo ha detto Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, a chi all'uscita di Palazzo Chigi gli chiedeva se il governo avrà problemi al momento della fiducia a Palazzo Madama. xd1/abr/red