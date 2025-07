Ciriani “Favorevoli a riconoscimento Palestina, ma ora è prematuro”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina, ma un riconoscimento prematuro in assenza di uno Stato effettivo rischia di essere controproducente”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al Question Time della Camera, rispondendo ad alcune interrogazioni sul riconoscimento dello Stato di Palestina.

“Sosteniamo la soluzione di due popoli e due Stati che convivano in pace, sicurezza e reciproco riconoscimento”, ha aggiunto. “Quanto sta avvenendo a Gaza è intollerabile, la guerra deve finire ora. E’ un messaggio che il ministro Tajani ha ribadito in ogni suo contatto con l’omologo israeliano Sàar. Il dialogo con i nostri partner per arrivare al cessate il fuoco è continuo. Il messaggio è uno solo: gli attacchi contro i civili e i luoghi di culto sono inaccettabili. Ora più che mai è il momento della pace”, ha concluso Ciriani.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).