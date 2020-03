“I tornei Atp e Wta sulla terra battuta non saranno disputati nelle date inizialmente previste”. Inizia così il comunicato congiunto delle due associazioni, che dunque fa slittare la ripresa della stagione all’8 di giugno. Gli Internazionali d’Italia, dunque, non si disputeranno al Foro Italico dal 4 al 17 maggio. “Dopo un’attenta considerazione, visto il proliferare del coronavirus, gli eventi della primavera sulla terra battuta non si disputeranno nelle date prefissate – è il testo integrale della nota pubblicata da Atp e Wta – La lista comprende i tornei combined di Madrid e Roma, i tornei Wta di Strasburgo e Rabat, i tornei Atp di Monaco, Estoril, Ginevra e Lione. Tutto il circuito professionistico è sospeso fino al 7 giugno. Non si giocheranno nelle settimane inizialmente programmate nemmeno i Challenger e gli eventi del circuito Itf. I tornei in calendario dall’8 giugno sono al momento in programma secondo il calendario fissato a inizio stagione. I punti Atp e Wta restano congelati per tutto il periodo fino a nuovo ordine. Le sfide a cui la pandemia da coronavirus ci mette di fronte richiedono una collaborazione ancora maggiore di prima, e questo richiede che il nostro sport proceda collettivamente nel massimo interesse dei giocatori, dei tornei, dei tifosi. Stiamo valutando tutte le opzioni per preservare al massimo il calendario in base a differenti date di ripresa del Tour, visto che questo momento è ad oggi sconosciuto. Siamo impegnati a lavorare su questo con i giocatori, gli organizzatori dei tornei e le altre organizzazioni. Questo non è il momento di agire unilateralmente ma all’unisono. Tutte le decisioni collegate all’impatto del coronavirus richiedono un’appropriata consultazione tra tutti i soggetti, una visione condivisa da Atp, Wta, Itf, Aeltc, Tennis Australia, e Usta”.

(ITALPRESS).