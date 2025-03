Circa 60 religiosi drusi entrano in Israele per la prima volta dal 1948

DAMASCO (SIRIA) (ITALPRESS) – Diverse decine di religiosi drusi siriani attraversano oggi la linea di armistizio sulle alture del Golan per entrare in Israele, per condurre il primo pellegrinaggio della loro comunità dalla creazione di Israele nel 1948 a un venerato santuario.

A bordo di tre autobus scortati da veicoli militari israeliani, i religiosi attraversano a Majdal Shams nel Golan e si dirigono verso il nord di Israele dove visiteranno il santuario e incontreranno il leader dei drusi israeliani, secondo una fonte vicina alla delegazione. La delegazione di circa 60 religiosi dovrebbe incontrare il leader spirituale della comunità drusa di Israele, Sheikh Mowafaq Tarif, nel nord di Israele. Si recheranno poi alla tomba di Nabi Shuaib in Galilea, il sito religioso più importante per i drusi.

Una fonte vicina alla delegazione afferma che la visita segue un invito della comunità drusa in Israele, ma che è stata accolta con una “forte opposizione” da altri drusi in Siria. I drusi rappresentano circa il tre percento della popolazione siriana e sono fortemente concentrati nella provincia meridionale di Sweida.

Israele ospita circa 150.000 drusi, la maggior parte dei quali ha la cittadinanza israeliana e presta servizio nell’esercito. Tuttavia, dei circa 23.000 che vivono sulle alture del Golan, la maggior parte non ha la cittadinanza israeliana e si considera ancora cittadina siriana.

-Foto Ipa/Agency-

(ITALPRESS).