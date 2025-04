Cinema & Spettacoli Magazine – 2/4/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - "The Last Showgirl", il ritorno di Pamela Anderson - "Tu quoque", commedia con Maurizio Battista - "La vita da grandi", un film di Greta Scarano - "Guglielmo Tell", un film di Nick Hamm con Ben Kingsley mgg/azn