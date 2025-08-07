Cinema sotto le stelle a Venezia, nuovi film dall’8 al 14 agosto

VENEZIA (ITALPRESS) – Una nuova settimana di film per Cinema Sotto le Stelle, la rassegna cinematografica all’aperto, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Making Movie: dall’8 al 14 agosto in Piazza Mercato a Marghera il Grande Schermo è il protagonista dell’estate veneziana. Venerdì 8 agosto è dedicato alla Callas con MARIA di Pablo Larraín, un biopic che si concentra sugli ultimi giorni di vita della leggendaria cantante lirica nella Parigi degli anni ’70, esplorando la sua solitudine, i rimpianti e il declino fisico prima della morte.

Sabato 9 agosto è ancora cinema italiano con LA CITTÀ PROIBITA di Gabriele Mainetti, vincitore di 2 Nastri d’Argento, 1 Globo d’Oro, 1 Premio Anna Magnani, 1 Best Movie Award. Marcello, figlio di un ristoratore romano, si ritrova a gestire il locale di famiglia dopo la scomparsa del padre. La sua vita viene stravolta dall’arrivo di Mei, una misteriosa ragazza cinese esperta di arti marziali.

Toni delicati e nostalgici domenica 10 agosto per HERE di Robert Zemeckis, un viaggio cinematografico attraverso il tempo e le generazioni, ambientato quasi interamente in un’unica casa, seguendo le vite delle persone che l’hanno abitata dal suo passato più remoto (addirittura preistorico) fino ai giorni nostri.

Lunedì 11 agosto la settimana riparte con WE LIVE IN TIME – TUTTO IL TEMPO CHE ABBIAMO di John Crowley. Strutturato in flashback e flashforward, ripercorre dieci anni della vita di una coppia, dall’innamoramento iniziale, alla costruzione di una famiglia, fino all’affrontare le sfide della vita e della malattia, sottolineando l’importanza di ogni singolo momento.

Serata di animazione martedì 12 agosto con CATTIVISSIMO ME 4 di Chris Renaud, Patrick Delage. Dopo sette anni dall’ultimo Cattivissimo Me, Gru, il supercattivo preferito dal mondo intero, diventato agente della Lega Anti-Cattivi, torna al fianco dei Minions per un’entusiasmante, caotica e audace nuova era.

Mercoledì 13 agosto cinema d’autore con EMILIA PEREZ di Jacques Audiard, vincitore di 2 Oscar, 4 Golden Globes, 2 Bafta, Prix d’interprétation féminine, Premio alla colonna sonora a Camille e Clément Ducol, Premio della giuria al Festival del Cinema di Cannes. L’avvocato Rita dovrà aiutare un boss a cambiare sesso e a ritirarsi dalla sua attività. Uno spettacolo tra musical e polar che invita a reinventarsi.

Infine giovedì 14 agosto il curioso e originale film autobiografico BETTER MAN di Michael Gracey racconta la vita e la carriera di Robbie Williams, dalla sua infanzia fino ai successi da solista e alle sfide personali che la fama ha comportato, narrando la sua ascesa fulminante, la drammatica caduta e la straordinaria rinascita.

Tutte le proiezioni iniziano alle ore 21.00. La biglietteria apre alle ore 19.00; oltre ai singoli biglietti è possibile acquistare un carnet da 10 ingressi. In caso di pioggia sono previste alcune serate di recupero. Per ricevere la programmazione quotidiana dei film ed essere avvisati in caso di annulli e recuperi, si consiglia l’iscrizione al canale broadcasting di “Cinema sotto le Stelle”, inviando al numero Whatsapp 3474591960 la frase “ADERISCO”.

