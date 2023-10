Cinema, Sangiuliano “Il Lazio è lo scenario naturale”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Lazio con il suo patrimonio e soprattutto con la sua storia, la sua identità e le sue forti radici, è lo scenario naturale per una narrazione cinematografica, che è una delle forme di arte più espressive e più moderne, e quindi ci sono enormi potenzialità per questa filiera in questa regione". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine dell'evento "Una regione in più per credere nel cinema", a Roma. xc3/sat/gtr