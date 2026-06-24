Cina,nella Mongolia Interna i pannelli solari riequilibrano ecosistemi desertici

Nella Mongolia Interna, nel nord della Cina, i pannelli solari stanno contribuendo a stabilizzare le sabbie mobili, a ripristinare la vegetazione e a rivitalizzare fragili ecosistemi desertici, dimostrando come energia pulita e ripristino ecologico possano avanzare di pari passo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)