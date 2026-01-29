Cina: Village Super League del Guizhou incontra gli sport invernali del Jilin

La squadra di calcio della Village Super League di Rongjiang, nella provincia cinese del Guizhou, ha percorso oltre 1.000 miglia il 27 gennaio per un'amichevole di calcio a cinque nella provincia di Jilin. Negli ultimi anni, gli eventi sportivi di base in Cina hanno guadagnato slancio, promuovendo l'attività fisica tra la popolazione e rafforzando gli scambi tra comunità rurali e urbane. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca2 (Fonte video: Xinhua)