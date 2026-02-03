Home Video News Xinhua Cina: via all’esodo per il Capodanno con più NEV e turisti
Cina: via all’esodo per il Capodanno con più NEV e turisti
La Cina ha dato il via lunedì alla più grande migrazione annuale della popolazione, con un record stimato di 9,5 miliardi di viaggi interregionali previsti durante i 40 giorni del periodo di spostamenti per la Festa di Primavera, caratterizzato anche da un numero crescente di veicoli a nuova energia (NEV) e di turisti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)