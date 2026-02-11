Cina: verso la tradizione, viaggiatori stranieri accorrono per l’anno del cavallo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’Anno del cavallo all’orizzonte, sempre più turisti internazionali si stanno unendo alle tradizionali celebrazioni cinesi per la Festa di primavera.

Dalle vivaci strade di Shanghai alle storiche case su palafitte della provincia centrale dello Hunan, la festività, che quest’anno cade il 17 febbraio, si è trasformata in un evento culturale globale, innescando un’ondata di turismo in entrata.

I dati delle principali piattaforme di viaggio indicano che, nelle settimane che precedono la festa, le prenotazioni di voli da parte dei turisti stranieri sono aumentate di oltre il 400% rispetto al 2025.

L’aumento dei visitatori è in gran parte alimentato dal rafforzamento delle misure di esenzione dal visto e di agevolazione dei viaggi. Gli ultimi dati mostrano che nel 2025 la Cina ha ampliato il suo accesso unilaterale all’esenzione dal visto, consentendo ai cittadini di 48 Paesi l’ingresso senza necessità di averlo, mentre il numero di paesi che offrono esenzioni in maniera reciproca è salito a 29.

Mete tradizionali come Pechino, Shanghai, Chengdu e Guangzhou restano le più apprezzate, la mappa di interesse si sta ampliando. Lanzhou, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese del Gansu, e Hohhot, capoluogo della regione autonoma della Mongolia Interna, hanno infatti visto quadruplicare il numero di visitatori.

“Si registra un numero crescente di giovani visitatori in entrata, e la loro spesa si sta spostando verso le nuove esperienze piuttosto che sul semplice turismo”, ha affermato Zhou Weihong, vice direttore generale di Spring Tour, con sede a Shanghai. Dai mercati affollati ai musei high-tech, i turisti stranieri stanno cercando uno spaccato autentico della vita cinese.

Nel sud tropicale della Cina, la provincia di Hainan è diventata una destinazione primaria per i consumi come esperienza turistica. Da quando il Porto di libero scambio di Hainan ha avviato ufficialmente le operazioni doganali speciali su tutta l’isola alla fine del 2025, lo shopping è diventato una parte centrale di molti itinerari.

Daria, una visitatrice proveniente dalla Russia che ha recentemente acquistato un tablet Honor in un centro commerciale duty-free di Hainan, ha osservato che i prezzi erano “significativamente più competitivi”.

Kate, alla sua seconda visita nella provincia insulare, ha elogiato la comodità digitale. “Usare WeChat per i trasporti e i pagamenti è così facile che la Cina è diventata la mia destinazione preferita per rilassarmi”, ha affermato, aggiungendo che i suoi figli sono ora fan delle blind box del negozio al dettaglio MINISO.

L’afflusso festivo sta raggiungendo anche località più piccole e ricche di cultura. Mario, un viaggiatore di Roma, ha vissuto la sua prima sorpresa nella cittadina di Furong, un’area panoramica della provincia dello Hunan nota per le sue cascate e per la presenza dell’etnia Tujia.

Mario è rimasto particolarmente affascinato dal broccato Tujia, un artigianato patrimonio culturale immateriale. “Guardare le dita degli artigiani muoversi veloci tra i fili… non è solo un souvenir, è una storia tessuta nella seta”, ha affermato.

Al calare della sera, l’antica cittadina si illuminano di un’atmosfera festosa, mentre cittadini del posto e turisti si riuniscono in cerchio attorno a un falò acceso per danzare al ritmo della musica tradizionale. Per Mario, il calore degli abitanti è stato memorabile quanto il paesaggio.

“È un’esperienza culturale unica che non avevo mai provato in Italia. Mi ha fatto innamorare ancora di più della cultura tradizionale cinese”, ha affermato l’uomo.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).