Cina: veicoli senza conducente consegnano pacchi nei villaggi del sud-ovest

Recentemente, la filiale di China Post di contea di Lancang, nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, ha introdotto veicoli intelligenti senza conducente per risolvere il problema delle consegne nelle aree montuose. I veicoli senza conducente dispongono di navigazione automatica e rilevamento intelligente degli ostacoli, così da adattarsi a condizioni stradali complesse e garantire consegne efficienti e precise. In futuro, l'azienda costruirà una rete logistica intelligente basata su "droni + veicoli senza conducente + punti di consegna" per portare benefici a un numero maggiore di persone nelle zone montane. (ITALPRESS/XINHUA) mec/fsc/gtr (Fonte video: Xinhua)