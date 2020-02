ROMA (ITALPRESS) – Storico incontro dei ministri degli Esteri della Cina e del Vaticano, due Stati senza legami diplomatici da decenni a causa di controversie religiose. Wang Yi ed il suo omologo, monsignor Paul Gallagher, si sono incontrati ieri a Mocano. Lo riferiscono oggi i media ufficiali cinesi.

L’incontro, il primo di questo livello da almeno 60 anni, giunge in seguito al miglioramento delle relazioni bilaterali dopo la firma dell’accordo del 2018 sulla nomina dei vescovi in Cina.

“Questo aprirà più spazio per gli scambi futuri”, ha sottolineato il ministro Wang Yi.

