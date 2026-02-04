Home Video News Xinhua Cina: un giro sull’autobus a guida autonoma alla sede dell’APEC
Cina: un giro sull’autobus a guida autonoma alla sede dell’APEC
Guangzhou, in Cina, ospita il primo incontro dell'anno dei funzionari senior dell'Asia-Pacific Economic Cooperation e le sessioni correlate. I partecipanti vengono accompagnati rapidamente tra l'hotel e la sede della conferenza a bordo di eleganti autobus a guida autonoma, che mettono in mostra le innovazioni della città in materia di mobilità intelligente. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)