Cina: torna stagione della pesca e le culture si incontrano al porto di Tanmen

Dopo un divieto stagionale di pesca durato tre mesi e mezzo, il 16 agosto i pescherecci hanno preso il largo dal porto di Tanmen, a Qionghai, Hainan. Le celebrazioni per l'apertura della stagione hanno inoltre riunito artisti provenienti da Cina, Malesia, Thailandia e Indonesia, mettendo in risalto i ricchi legami culturali che si intrecciano nel Mar Cinese Meridionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)