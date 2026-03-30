Cina: sul monte Jingmai rivive tradizione di foglie di tè sui tetti delle case

Ogni primavera sul monte Jingmai, i coltivatori di tè stendono le foglie appena raccolte su vassoi di bambù sistemati sui tetti al sole, lasciando che la luce naturale e le brezze di montagna le asciughino delicatamente. Questa pratica secolare, plasmata dalla natura e dalla tradizione, contribuisce a preservare il carattere puro e selvatico del tè, offrendo al tempo stesso uno scorcio di uno stile di vita senza tempo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)