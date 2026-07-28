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Cina: sul fiume Giallo a bordo di una zattera di pelle di pecora
Com'è navigare lungo il fiume Giallo su una zattera realizzata con pelle di pecora? A Lanzhou, i visitatori possono sedersi sull'acqua, seguire la corrente e sperimentare un modo tradizionale di viaggiare lungo il fiume. Venite con noi per ammirare da vicino il fiume Giallo a bordo di una di queste zattere. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)