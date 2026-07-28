Cina: studenti stranieri esplorano deserto di Mu Us per scoprire rimboschimento

Alcuni studenti provenienti da 18 Paesi hanno esplorato il deserto di Mu Us, nella Mongolia Interna, nel nord della Cina, e hanno scoperto la storia ispiratrice di Yin Yuzhen, una donna cinese che da decenni si dedica a trasformare le terre aride in foreste rigogliose. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)