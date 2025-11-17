Home Video News Xinhua Cina: sprinter di Hong Kong emozionata e ispirata dalla partecipazione ai Giochi...
Cina: sprinter di Hong Kong emozionata e ispirata dalla partecipazione ai Giochi Nazionali
La velocista di Hong Kong Li Tsz To condivide la sua emozione per la partecipazione alla 15esima edizione dei Giochi Nazionali della Cina, co-ospitati da Guangdong, Hong Kong e Macao, definendola un'occasione rara e preziosa per gli atleti di Hong Kong di brillare su un palcoscenico nazionale di alto livello. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/mrv (Fonte video: Xinhua)