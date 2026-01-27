Cina: Shanghai, al via Festival delle lanterne del giardino di Yuyuan (2)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano il Festival delle lanterne del giardino di Yuyuan a Shanghai, nella Cina orientale, il 26 gennaio 2026. Il festival, che ha preso il via qui lunedì, è un evento culturale chiave a Shanghai durante le celebrazioni per la Festa di primavera.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
