Cina: scambi con Russia su tigre Amur rafforzano cooperazione transfrontaliera

Esperti cinesi e russi hanno concordato di rafforzare la cooperazione per la conservazione della tigre dell'Amur e del leopardo durante un incontro a Hunchun, nella provincia cinese nord-orientale di Jilin. Prevedono di sviluppare sistemi di monitoraggio intelligente e lavorare per aumentare la consapevolezza pubblica. (ITALPRESS/XINHUA) mec/fsc/gtr (Fonte video: Xinhua)