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Cina, robot umanoide si esibisce nella danza dei pali di bambù per il Sanyuesan
Un robot umanoide ha accettato la sfida di esibirsi nella danza dei pali di bambù nel Guangxi, nel sud della Cina, per dare il benvenuto al "Sanyuesan", una festa tradizionale celebrata il terzo giorno del terzo mese lunare da vari gruppi etnici della Cina, che quest'anno cade il 19 aprile. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)