Basta una semplice chiamata! Un robot umanoide risponde alla richiesta di un utente all'expo della Silver Economy nel Jiangxi. Un ecosistema intelligente integra consegne di pasti, consulti medici online e videochiamate familiari, rendendo possibile una vita autonoma a casa. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/mrv (Fonte video: Xinhua)