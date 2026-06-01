Home Video News Xinhua Cina: report africano, panico per il “China Shock” riflette la crisi occidentale
Cina: report africano, panico per il “China Shock” riflette la crisi occidentale
Dietro il panico per il cosiddetto "China Shock" si cela una più profonda crisi di fiducia dell'Occidente, secondo un recente rapporto del quotidiano zimbabwese The Standard. Per il Sud globale, l'ascesa della Cina rappresenta meno una minaccia che un'opportunità di crescere insieme, ha osservato. (XINHUA/ITALPRESS) mec/vbo/mca2 (Fonte video: Xinhua)