PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Negli ultimi anni, la Cina ha costantemente rafforzato la conservazione e il ripristino ecologici delle proprie zone umide, con la superficie totale nel Paese che oggi si colloca al primo posto in Asia e al quarto a livello globale, ha annunciato lunedì l’Amministrazione nazionale per le foreste e le praterie.

Lunedì in particolare ricorre la Giornata mondiale delle zone umide. In quanto uno dei principali ecosistemi della Terra, tali aree possiedono un valore ecologico, sociale, economico e culturale insostituibile.

Negli ultimi anni, la Cina ha potenziato le garanzie legali per la protezione delle zone umide e migliorato il sistema di governance attraverso l’adozione di leggi e regolamenti pertinenti. Ad oggi, 21 suddivisioni a livello provinciale hanno elaborato o rivisto le proprie normative locali in materia.

Il Paese ha istituito e continua a perfezionare un sistema di gestione delle zone umide su più livelli. Secondo l’amministrazione, sono stati designati 82 siti come zone umide di importanza internazionale e 80 come di importanza nazionale, insieme a 1.208 zone umide importanti a livello provinciale.

La Cina ospita 22 città internazionali delle zone umide accreditate, il numero più alto al mondo. Inoltre, sono stati creati 903 parchi nazionali delle zone umide, di cui circa il 90% offre ingresso gratuito al pubblico, attirando ogni anno circa 320 milioni di visitatori.

Durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), il Paese migliorerà ulteriormente il quadro giuridico e normativo sulle zone umide, rafforzerà i sistemi di monitoraggio e di allerta tempestiva per la loro tutela, e accelererà la creazione di meccanismi per valorizzare i prodotti ecologici delle zone umide, ha aggiunto l’amministrazione.

