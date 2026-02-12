Cina: previsti oltre 2,05 mln di viaggi transfrontalieri al giorno durante la Festa di Primavera

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Amministrazione Nazionale per l’Immigrazione cinese prevede che il numero medio giornaliero di viaggiatori in entrata e in uscita a livello nazionale supererà i 2,05 milioni durante l’imminente periodo di vacanza della Festa di Primavera, con un aumento del 14,1% su base annua.

Grazie alla politica di esenzione dal visto del Paese e alle misure di incentivo ai consumi, sia il turismo in entrata sia quello in uscita sono attesi in crescita durante il periodo di vacanza di nove giorni che inizia domenica, ha affermato l’amministrazione.

L’amministrazione ha aggiunto che verrà rafforzata l’assistenza sul posto e verranno dispiegate forze di polizia adeguate per garantire uno sdoganamento sicuro, efficiente e regolare lungo le frontiere durante questo periodo festivo.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).