KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il premier cinese Li

Qiang ha dichiarato lunedì che la Cina è pronta a collaborare con

l’Unione Europea per promuovere la risoluzione delle questioni

legate alla cooperazione economica e commerciale sulla base

dell’uguaglianza e del rispetto reciproco, attraverso il dialogo,

la consultazione, nonchè la reciproca comprensione e disponibilità a venirsi incontro.

Li ha rilasciato le dichiarazioni durante un incontro con il

presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, a margine dei

vertici dei leader sulla cooperazione dell’Asia orientale.

– Fonte foto: Xinhua –

(ITALPRESS).