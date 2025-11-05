SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – L’ultima edizione della China International Import Expo (CIIE) si è aperta mercoledì a Shanghai.
Il premier cinese Li Qiang ha tenuto un discorso programmatico alla cerimonia d’apertura dell’ottava edizione della CIIE e dell’Hongqiao International Economic Forum.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]