Cina: ospiti internazionali elogiano politica esenzione dal visto e offerte turistiche

Gli ospiti internazionali che hanno partecipato a un festival della cultura e del turismo nella provincia cinese di Anhui hanno elogiato le politiche di esenzione dal visto del Paese e le sue ricche offerte culturali e turistiche, che hanno fortemente stimolato il turismo in entrata. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/mrv (Fonte video: Xinhua)