PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Giovedì le autorità cinesi hanno pubblicato un avviso sul miglioramento delle politiche dei negozi duty-free per incrementare i consumi.

Attive da questo sabato, le politiche sono progettate per incoraggiare i consumatori a fare acquisti nel Paese, secondo l’avviso emesso congiuntamente dal ministero delle Finanze e da altri quattro dipartimenti governativi.

Le misure si concentrano principalmente su quattro aspetti, tra cui l’ottimizzazione delle politiche di rimborso fiscale e duty-free, nonchè l’ulteriore espansione della gamma di prodotti disponibili nei negozi duty-free.

Nell’avviso si afferma che saranno inoltre compiuti sforzi per allentare l’autorità di approvazione e perfezionare le misure di facilitazione e supervisione per i negozi duty-free.

