Cina: nello Shanxi per la prima volta energie rinnovabili superano il carbone

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La provincia settentrionale cinese dello Shanxi, storicamente ricca di carbone, nel 2025 ha visto la propria capacità installata di energie nuove e pulite superare per la prima volta quella delle centrali a carbone, secondo quanto emerso dalla sessione annuale in corso dell’Assemblea popolare provinciale.

L’anno scorso, tale capacità installata ha raggiunto i 90,48 gigawatt, con un aumento su base annua di 18,29 gigawatt, pari al 55,1% della capacità elettrica totale della provincia.

Nel periodo 2021-2025, la capacità elettrica installata nello Shanxi ha toccato i 164 gigawatt, con l’energia prodotta qui fornita a 24 province, regioni autonome e municipalità, il che colloca l’area tra le principali del Paese in termini di portata.

Nel 2025 la produzione annua di nuove energie nello Shanxi ha superato per la prima volta i 100 miliardi di kWh, raggiungendo i 118 miliardi, ha riferito la State Grid Shanxi Electric Power Co., Ltd.

La provincia sta inoltre riconvertendo le aree di subsidenza che erano ex miniere di carbone- caratterizzate da cedimenti e crolli del terreno dopo l’esaurimento delle risorse sotterranee – in poli per le nuove energie.

Nei prossimi cinque anni, lo Shanxi continuerà a portare avanti con vigore la transizione energetica, puntando ad aggiungere 100 milioni di chilowatt di capacità da fonti rinnovabili, secondo quanto emerso dalla sessione.

