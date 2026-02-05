HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Due bambine attaccano opere di ritagli di carta a una finestra nel villaggio di Taigedou, contea di Horinger, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, il 4 febbraio 2026. Eventi dedicati al tradizionale artigianato del ritaglio di carta di Horinger, patrimonio culturale immateriale nazionale, si sono svolti mercoledì nella contea per celebrare il “Lichun”, ovvero l’inizio della primavera, il primo dei 24 termini solari del calendario lunare cinese, e per dare il benvenuto all’imminente Festa di primavera.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
