Cina, nei primi 7 mesi del 2025 accelera il trasporto merci su rotaia

ROMA (ITALPRESS) - La Cina ha registrato una crescita costante del trasporto merci su rotaia nei primi 7 mesi del 2025, con una gestione della rete più efficiente e servizi migliorati. Secondo il China State Railway Group, nel periodo in questione il sistema ferroviario nazionale ha trasportato un volume complessivo di oltre 2,3 miliardi di tonnellate di merci, con un incremento annuo del 3,3 per cento. Il numero medio giornaliero di vagoni merci carichi ha raggiunto quota 183.300, in aumento del 4,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel periodo gennaio - luglio, il trasporto di carbone ha raggiunto oltre 1,19 miliardi di tonnellate, mentre il volume delle merci per materiali da costruzione minerali e cereali è aumentato rispettivamente del 13,6 e del 12,7 per cento su base annua. Anche il trasporto merci internazionale ha registrato una performance in crescita. sat/azn