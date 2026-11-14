Cina: Nanchang, delle donne in pensione trasformano la strada in una passerella

Spazio alle modelle: queste donne eleganti, sulla sessantina e oltre, stanno rubando la scena a Nanchang, nella provincia orientale cinese del Jiangxi. Con il loro passo sicuro e gli abiti favolosi, hanno trasformato una strada qualunque nella loro personale passerella. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)