Cina: Midea produce 20.000 condizionatori in 7 giorni per la Francia

Mentre l'Europa è alle prese con un'ondata di caldo estremo, la rapidità del "Made in China" offre una risposta concreta. In appena sette giorni, il colosso degli elettrodomestici Midea ha raddoppiato la propria produzione giornaliera fabbricando e spedendo 20.000 condizionatori in Francia, evadendo rapidamente l'ordine urgente di un cliente. (XINHUA) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)