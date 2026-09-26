Cina: lo spettacolo “Chongqing 1949” attira oltre 100.000 visitatori stranieri

State pensando di assistere a uno spettacolo teatrale a Chongqing? Allora il "Chongqing 1949" è la risposta, con un'esperienza immersiva ad alta tecnologia, e un palcoscenico rotante a 360 gradi, sedili mobili e numeri acrobatici aerei. Quest'anno lo spettacolo ha attirato oltre 100.000 visitatori internazionali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)