Cina: l’IA porta la medicina tradizionale cinese nell’era digitale

Per secoli, la medicina tradizionale cinese ha seguito un proprio sistema di conoscenze. Ora l'intelligenza artificiale ne sta decifrando i segreti. Le cliniche di medicina tradizionale cinese utilizzano già l'IA per la diagnosi, le prescrizioni e i dispositivi indossabili, puntando anche all'espansione sui mercati globali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)