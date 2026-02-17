PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I taikonauti cinesi hanno inviato i loro auguri per il Capodanno cinese a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong. Si trovano a 400 chilometri dalla Terra e quest’anno non potranno tornare a casa per la Festa di primavera, ma gli astronauti hanno trovato un modo tutto loro per rendere calorosa e dolce questa tradizionale festività cinese. L’equipaggio del Shenzhou-21 a bordo della stazione spaziale Tiangong, che significa “Palazzo Celeste”, ha infatti celebrato comunque il Capodanno cinese, l’Anno del Cavallo. Lunedì, vigilia del Capodanno, i tre taikonauti hanno inviato i loro auguri alla Terra con un video diffuso dalla China Manned Space Agency.

