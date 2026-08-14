Cina: le acque più pulite attirano un maggior numero di foche a Changdao

Un tempo colpite dallo sviluppo costiero e dall'acquacoltura, le acque intorno a Changdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, stanno mostrando segnali di ripresa. Grazie al ripristino delle praterie di fanerogame marine e delle distese di alghe, all'eliminazione dell'acquacoltura vicino alla costa e alla ricostruzione degli habitat costieri, Changdao ha migliorato il proprio ecosistema marino e la biodiversità. Il ritorno delle foche maculate del Pacifico è un segnale visibile di questo cambiamento. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)