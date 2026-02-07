Cina intensificherà gli sforzi per promuovere il consumo di servizi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – “La Cina adotterà molteplici misure per promuovere lo sviluppo dei consumi dei servizi”, ha dichiarato venerdì il ministero del Commercio in una conferenza stampa.

La scorsa settimana il Paese ha pubblicato un piano di lavoro che delinea le misure per ottimizzare ed espandere l’offerta di servizi, favorire nuovi motori di crescita dei consumi dei servizi, e promuovere uno sviluppo di qualità superiore del settore.

“Il piano arriva in un momento in cui il consumo di servizi assume un ruolo sempre più importante come motore chiave dello sviluppo economico di alta qualità”, ha affermato Kong Dejun, direttore del dipartimento del ministero per il commercio dei servizi e per i servizi commerciali.

Dal 2020 al 2025, “i consumi pro capite dei servizi in Cina sono cresciuti a un tasso medio annuo dell’8,5%, con la spesa per i servizi che nel 2025 ha rappresentato il 46% della spesa per consumi dei residenti”, ha affermato Kong.

La crescente vitalità dei consumi dei servizi è stata particolarmente evidente nell’economia del ghiaccio e della neve. Dal primo novembre 2025 al 31 gennaio 2026, secondo dati ufficiali, le stazioni sciistiche nel Paese hanno accolto complessivamente 118 milioni di visite, incluse 1,26 milioni di visite in entrata.

Nello stesso periodo, la forte partecipazione agli sport su ghiaccio e neve ha stimolato i consumi correlati. La spesa totale presso le stazioni sciistiche e le aree circostanti ha raggiunto 69,15 miliardi di yuan (circa 9,94 miliardi di dollari USA), mentre il numero di transazioni si è attestato a 890 milioni, in aumento del 6% su base annua.

Nella stessa conferenza stampa, il vice ministro del Commercio Yan Dong ha sottolineato gli sforzi continui della Cina per attrarre ed espandere i consumi in entrata, poiché “l’ampliamento della politica di esenzione dal visto e l’ottimizzazione dei servizi di rimborso fiscale alla partenza hanno ulteriormente stimolato l’entusiasmo dei visitatori stranieri nel viaggiare e fare acquisti in Cina”.

“Il ministero formulerà misure per promuovere l’esportazione dei servizi di viaggio ed espandere i consumi in entrata, portando avanti al contempo programmi pilota per favorire un ambiente dei consumi internazionalizzato”, ha affermato Yan.

“Saranno inoltre compiuti sforzi per aumentare il numero di negozi con rimborso fiscale, ottimizzare ulteriormente i servizi di tale rimborso e migliorare la comodità per i visitatori stranieri, al fine di attrarre più turisti in entrata”, ha concluso il funzionario.

