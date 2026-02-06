PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone acquistano prodotti per il Capodanno cinese in un mercato di strada nella contea di Guangshan, nella città di Xinyang, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 5 febbraio 2026. Fiere ed eventi si stanno tenendo in tutto il Paese, dove la gente fa acquisti per prepararsi all’imminente Festa di primavera, o Capodanno cinese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
