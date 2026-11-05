HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il prodotto interno lordo (PIL) reale di Hong Kong è cresciuto del 5,2% su base annua nel terzo trimestre del 2026, secondo le stime preliminari diffuse martedì dal governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR).

L’incremento ha registrato un’accelerazione rispetto al 4,2% registrato nel secondo trimestre, hanno mostrato i dati del Dipartimento di censimento e statistica.

Un portavoce del governo della HKSAR ha dichiarato che la crescita del terzo trimestre è stata sostenuta dall’accelerazione della crescita delle esportazioni e da una solida domanda interna.

La spesa per consumi privati è aumentata del 2,8% in termini reali rispetto a un anno prima, hanno mostrato i dati.

Le esportazioni e le importazioni totali di beni, misurate in termini di contabilità nazionale, hanno registrato un incremento rispettivamente del 30,4% e del 29,9% in termini reali. Le esportazioni di servizi sono cresciute del 4,3% e le importazioni di servizi sono aumentate del 5,6%.

Guardando al futuro, le prospettive economiche di Hong Kong restano positive, con i nuovi dati che indicano il perdurare dello slancio di crescita, ha dichiarato il portavoce.

I consistenti investimenti globali nel settore dell’intelligenza artificiale dovrebbero continuare a sostenere le esportazioni di merci di Hong Kong. Le esportazioni di servizi dovrebbero inoltre trarre vantaggio dalla crescita sostenuta del turismo in entrata, dal vivace traffico transfrontaliero e dall’intensa attività dei mercati finanziari, ha osservato il portavoce.

Sul fronte interno, la costante espansione economica, l’aumento dei redditi da lavoro e le prospettive positive per le imprese dovrebbero sostenere consumi e investimenti, ha dichiarato il portavoce.

Con atteggiamento prudente, il portavoce ha tuttavia richiamato l’attenzione sulle incertezze del contesto esterno, in particolare quelle legate alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e alle politiche monetarie più restrittive adottate dalle principali banche centrali.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-