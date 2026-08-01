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Cina, i ranger proteggono la fauna selvatica
"La bellezza del Changtang trova la sua massima espressione nelle antilopi tibetane che galoppano liberamente nelle praterie". Grazie al costante impegno per la tutela dell'ambiente, i ranger hanno assistito a un aumento delle popolazioni di animali selvatici nella Riserva naturale nazionale del Changtang, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese del Xizang. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca1 (Fonte video: Xinhua)