Cina: Guangzhou, al via Prima riunione di alti funzionari APEC (1)

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 10 febbraio 2026, mostra una veduta esterna della sede della Prima riunione degli alti funzionari dell’APEC Cina 2026 a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. La sessione di apertura della riunione si è tenuta qui martedì.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
