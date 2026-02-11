Cina: garantiti beni di prima necessità a prezzo stabile per Festa di Primavera

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il principale organo per la pianificazione economica della Cina, in coordinamento con altri dipartimenti governativi, ha annunciato misure per garantire la disponibilità e prezzi stabili per i beni di prima necessità e l’assistenza alle persone in difficoltà in vista della festa di primavera.

Oggi, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) ha dichiarato che saranno fatti sforzi per garantire una disponibilità sufficiente rafforzando la produzione agricola e ottimizzando la logistica dei prodotti freschi.

Per stabilizzare i prezzi, la NDRC ha affermato che garantirà il rilascio tempestivo delle riserve governative di ortaggi e rafforzerà la supervisione del mercato per prevenire accaparramenti e speculazione sui prezzi.

Il sostegno ai gruppi a basso reddito sarà rafforzato anche con sovvenzioni temporanee collegate agli aumenti dei prezzi, come afferma la commissione.

La NDRC ha affermato che la Cina dispone di una solida base per la stabilità del mercato, con una produzione sostenuta di cereali e sufficiente per quanto riguarda carne, uova e ortaggi.

(ITALPRESS).