PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli incassi al box office della Festa di Primavera 2026 in Cina, comprese le prevendite, hanno superato il miliardo di yuan (circa 144 milioni di dollari Usa), a soli tre giorni dall’inizio della festività di nove giorni, secondo i dati di settore aggiornati a martedì mattina.

Il periodo di vacanza per la festività cinese, iniziato domenica scorsa, è una delle finestre più rilevanti per il secondo maggior mercato cinematografico del mondo.

Durante la stagione cinematografica festiva di quest’anno ha debuttato una selezione eterogenea di film, che spazia tra generi come commedia, azione, animazione e fantascienza, offrendo così al pubblico una proposta cinematografica ricca e variegata.

