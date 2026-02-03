Cina: farfalla nasce in orbita in un esperimento spaziale

Una farfalla è uscita dalla sua crisalide in orbita. L'esperimento, condotto all'interno di un ecosistema miniaturizzato e sigillato sviluppato dalla Chongqing University, fornisce nuovi elementi sulla capacità di adattamento della vita alla microgravità e sui futuri sistemi di supporto vitale per missioni spaziali di lunga durata. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)