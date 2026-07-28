Cina: esperto canadese assaggia birra al Festival di Qingdao

Alla 36esima edizione del Festival internazionale della birra di Qingdao, Sylvain St-Amand, rappresentante del Festival della birra di Montreal, ha scoperto ben più che ottime birre. Dai frutti di mare freschi allo stile di vita rilassato della città costiera, la sua prima visita a Qingdao gli ha offerto una nuova prospettiva sulla cultura cinese della birra. Il festival è stato inaugurato il 17 luglio nella città costiera di Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, dando il via a 30 giorni di festeggiamenti che uniscono la tradizione birraria ai progressi tecnologici e agli spettacoli culturali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)