Cina esorta USA a terminare interrogatori ingiustificati su personale di imprese nazionali

(PECHINO) (CINA) (XINHUA) – La Cina esorta gli Stati Uniti a porre fine agli interrogatori ingiustificati nei confronti del personale delle imprese cinesi, ad attuare efficacemente l’importante consenso raggiunto dai due capi di Stato e a garantire scambi normali e amichevoli tra i due popoli, ha dichiarato lunedì Lin Jian, portavoce del ministero cinese degli Esteri.

